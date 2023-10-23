أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيَّين وإصابة 6 آخرين بجراح خطيرة في مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم الجلزون شمال رام الله، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 95 شخصاً.

ومساء الأحد استُشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في بلدة زواتا بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ إسرائيل تحاصر منزلاً في وادي شاهين بمدينة بيت لحم وتطالب عدداً من سكانه بتسليم أنفسهم، كما حاصرت منزل الأسير المحرر محمد صبحة في بلدة عنبتا بقضاء طولكرم، واعتقلت شقيقه للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وأفادت مصادر صحفية محلية باستهداف مقاومين قوات الاحتلال بإطلاق النار خلال اقتحام مدينة طولكرم، واستهداف بوابة نتسانيعوز بالمدينة. وفي نابلس أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك شرق المدينة في وقت متأخر من ليلة أمس.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي ليل الأحد/الاثنين مدينة أريحا من المدخل الشمالي، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واعتقلت 9 مواطنين من المخيم. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ "القوات داهمت عدة منازل في المخيم واعتقلت 9 مواطنين".

وحسب المصادر فإن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المخيم حتى اللحظة برفقة جرافة عسكرية.

وأُصيب شاب بالرصاص الحي واعتُقل 14 آخرون فجر الاثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله.

واقتحمت القوات بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين. وقالت مصادر محلية للوكالة إنّ "قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في البلدة، واعتقلت عدداً من المواطنين، عرف منهم عماد أحمد البرغوثي".

جاء ذلك عقب انطلاق مسيرتين في مدينة رام الله ومخيم الجلزون فجر الاثنين، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينياً على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل، و11 فلسطينياً من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، و6 آخرين من حي الضاحية وقرية يتما ومنطقة عراق التايه وبلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، حسب ما أفادت به مصادر أمنية. واعتقلت القوات ثلاثة مواطنين من السيلة الحارثية غرب جنين، واستولت على منزل أحدهم، وهو أحمد سمير أبو الرب، في قرية جلبون شرق جنين، وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وقال نادي الأسير في جنين إنّ قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من قرية الجلمة في أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم. وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في قرى وبلدات غرب وجنوب جنين، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.

وطالت الحملة اقتحام أكثر من 15 بلدة وقرية (رمانة، وتعنك، وكفردان، وزبوبا، والطيبة، وعانين، واليامون، ويعبد وقراها، وكفيرت، وعرابة، وعجة، ومركة، وكفر راعي، وفحمة، وعنزة).

وطالت حملة الاعتقال الليلة الماضية 85 مواطناً على الأقل من الضفة في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، حسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وبيّنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ معركة المقاومة (طوفان الأقصى) بشكلٍ غير مسبوق، إذ اعتقلت أكثر من 1215 مواطناً من الضفة، وشملت كل الفئات بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال سياسة التهديد والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.

يُذكر أنّ هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من العمال ومعتقلي غزة الذين لم تعرف هوياتهم وأعداهم حتى اللحظة بشكل دقيق للجهات والمؤسسات الفلسطينية.

ولليوم السابع عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد، بالإضافة إلى 4741 فلسطينياً استُشهدوا منذ بداية العدوان، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. وأسرَت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.