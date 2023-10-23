وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة طائرة رئاسية تركية محمَّلة بمساعدات طبية لقطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة منذ 17 يوماً. فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مغادرة أول طائرة تابعة للقوات الجوية باتجاه مصر وعلى متنها مساعدات أغلبها مواد طبية لإيصالها إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الطائرة أقلعت من مطار أتيمسغوت العسكري في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى استمرار أنشطة تجهيز الطائرات الأخرى التي ستوصل المساعدات إلى المنطقة.

وسبق أن وصلت ثلاث طائرات تركية إلى مطار العريش. كما أكد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، استعداد بلاده لإنشاء مستشفى ميداني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 4651 فلسطينياً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.