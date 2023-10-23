سياسة
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دمّرت 32 منذ 7 أكتوبر.. غارات إسرائيلية تستهدف مسجد النور المحمدي بغزة
لم تَسلَم المساجد من غارات الاحتلال الإسرائيلي، التي دمّرت مسجد النور المحمدي، الاثنين، لترتفع حصيلة المساجد المدمَّرة جرّاء الغارات الإسرائيلية إلى 32 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
دمّرت 32 منذ 7 أكتوبر.. غارات إسرائيلية تستهدف مسجد النور المحمدي بغزة
دمّرت 32 منذ 7 أكتوبر.. غارات إسرائيلية تستهدف مسجد النور المحمدي بغزة. / صورة: Reuters
23 أكتوبر 2023

دمرت المقاتلات الإسرائيلية، الاثنين، مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة في بيان أنّ تدمير الطائرات الإسرائيلية مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المواطنين.

والأحد، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أن الجيش الإسرائيلي دمَّر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع، ما رفع عدد المساجد المدمَّرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

في سياق متصل قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً مأهولاً على رؤوس ساكنيه في ذات الحي، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين.

وأوضح متحدث وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في تصريحات صحفية أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين، ويزيد تكثيف غاراته على عشرات المنازل المأهولة منذ الليلة الماضية (الأحد) وصباح اليوم (الاثنين) في أنحاء قطاع غزة.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى "وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات، معظمهم نساء وأطفال"، دون إحصائيات.

وارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 5087 شهيداً، منهم 2055 طفلاً و1119 سيدة، وأُصيب 15273 شخصاً، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقالت الوزارة الاثنين إنّ "إسرائيل ارتكبت 23 مجزرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، منهم 182 طفلاً وغالبيتهم من جنوبي القطاع". وأضافت: "تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 830 طفلاً".

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفةً آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وقتلت أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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