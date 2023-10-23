أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، قصف مدينتي عسقلان وبئر السبع وحشوداً للجيش الإسرائيلي على حدود غزة، برشقات صاروخية.

وأوضحت "القسام" في بيانات منفصلة أنها قصفت عسقلان وبئر السبع وحشوداً للجيش "رداً على استهداف المدنيين" في قطاع غزة، من دون تفاصيل أخرى.

واستهدفت حركة "حماس" الفلسطينية، قاعدتي "حتسريم" و"تسيلم" للجيش الإسرائيلي بمسيّرتين انتحاريتين من طراز "زواري". وقالت الحركة في بيان، إن "كتائب القسام أطلقت طائرتي زواري انتحاريتين استهدفت إحداهما السرب 107 (فرسان الذيل البرتقالي) التابع للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة حتسريم، بينما استهدفت الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال بقاعدة تسيلم العسكرية".

ولم يشر بيان "حماس" إلى نتائج هذين الهجومين، وما إذا تسببا بوقوع إصابات.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت "على الأقل طائرة صغيرة من دون طيار أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، من دون أن تحدد المكان.

ويعود اسم المُسيّرة "زواري" إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تتهم "حماس" جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها) بالمسؤولية عن اغتياله في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

إجلاء إسرائيليين من الشمال والجنوب

في سياق متصل، أجْلت إسرائيل نحو 120 ألف مواطن من منازلهم جنوبيّ وشماليّ البلاد، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، دون أفق بعودتهم إليها مع استمرار الحرب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، إن نحو 120 ألف إسرائيلي غادروا أماكن إقامتهم حتى اليوم، كجزء من خطة الإخلاء أو الإنعاش، ويقيمون في مرافق الضيافة.

كانت إسرائيل قد أعلنت إخلاء البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة مع إطلاق الحرب عليها، ثم أعلنت إخلاء 43 بلدة شمالي البلاد، مع تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وبيّنت الصحيفة أن "الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم ينقسمون إلى مجموعتين: من الجنوب، وهم السكان الذين يعيشون على مسافة 7 كيلومترات من الحدود، بما في ذلك سكان مستوطنة سديروت، وسكان الدائرة الخارجية مثل عسقلان وأوفاكيم".

وأشارت إلى أنه "يحق لسكان الشمال الذين يعيشون على بُعد كيلومترين من الحدود اللبنانية، أن يجري إجلاؤهم إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة".

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 5087 فلسطينياً، بينهم 2055 طفلاً و1119 سيدة، وأصابت 15273، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

في حين قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5431، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.