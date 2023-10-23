سياسة
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شكري يحذر من خطورة توسع الصراع وملك الأردن يحذر من تفاقم أزمة غزة الإنسانية
حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من خطورة توسع رقعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل يهدّد استقرار المنطقة، بينما حذّر ملك الأردن بدوره من "تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم".
شكري يحذر من خطورة توسع الصراع وملك الأردن يحذر من تفاقم أزمة غزة الإنسانية
دمار واسع إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة / صورة: AA
23 أكتوبر 2023

حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، من خطورة توسع رقعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل يهدد استقرار المنطقة.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن "شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران تضمن تبادلاً لوجهات النظر وتقييمات للأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة".

وبحث الجانبان "مسارات التحرك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر"، وفق البيان.

وأكد شكري لنظيره الإيراني "خطورة توسع رقعة الصراع وامتداد العنف ليشمل مناطق أخرى، بشكل يهدد استقرار المنطقة ويُنذر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها".

من جانبه، شكر وزير خارجية إيران مصر على دورها في "توفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة (عبر معبر رفح)".

من ناحيته، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، من "تفاقم" الأزمة الإنسانية في غزة، وتبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد الملك الأردني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي "ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى غزة بشكل مستدام".

كما حذر من "تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم"، حسب البيان ذاته.

ومساء الأحد، دخلت شاحنات محملة بمواد إغاثية تضم 14 شاحنة، عبر مصر إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن دخلت السبت، القافلة الأولى، وكانت تضم 20 شاحنة.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدّساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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