أعلن "حزب العدالة والتنمية" التركي بمدينة إسطنبول عزمه تنظيم تجمّع جماهيري باسم "تجمّع فلسطين الكبيرة" في مطار أتاتورك دعماً للقضية الفلسطينية.

وأوضحت رئاسة الحزب بإسطنبول في بيان، الاثنين، أن التجمّع الجماهيري سيُنظم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف البيان أن الهدف من تنظيم التجمّع هو "لفت الانتباه إلى الوحشية الإسرائيلية، ودعم قضية فلسطين الحرة".

وأفاد البيان بأن من المنتظر أن يشارك في الفاعلية الرئيس رجب طيب أردوغان وزعماء أحزاب "الحركة القومية" دولت باهتشلي و"الاتحاد الكبير" مصطفى دستجي و"الرفاه من جديد" فاتح أربكان و"هدى بار" زكريا يابيجي أوغلو و"اليسار الديمقراطي" أوندر أق صقللي.

كما سيشارك في التجمّع أسماء بارزة من الجالية الفلسطينية بتركيا وشخصيات من عالم الرياضة والإعلام والفن والأعمال.

ومن المتوقع أن يشارك ملايين المواطنين من أنحاء تركيا كافة في التجمّع المذكور.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وقتلت 5087 فلسطينياً، بينهم 2055 طفلاً و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصاً، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدّد من المفقودين تحت الأنقاض.