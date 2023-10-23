نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية "DMM"، ادعاءات تناولتها صحف عالمية وإسرائيلية بشأن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين في حركة حماس بمغادرة تركيا.

وقال المركز في بيان، الاثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "إن الادعاءات بأن الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان أمر كبار مسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور عارية من الصحة تماماً".

وأضاف البيان: "لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة".

وصباح الاثنين، تناقلت مواقع وصحف أجنبية وإسرائيلية رسمية هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن مركز مكافحة التضليل بتركيا يلعب دوراً بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.