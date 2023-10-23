سياسة
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وزارة الصحة بغزة تعلن استشهاد 57 من كوادرها ودعوات لإسرائيل لمنع جرائم حرب
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 57 من كوادرها وخروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، بينما أعلنت الأمم المتحدة دعوتها لمحامي الجيش الإسرائيلي لمنع حدوث جرائم حرب.
وزارة الصحة بغزة تعلن استشهاد 57 من كوادرها ودعوات لإسرائيل لمنع جرائم حرب
وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 57 موظفاً صحياً وإصابة 100 آخرين، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع / صورة: AFP  
23 أكتوبر 2023

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، عن استشهاد 57 موظفاً صحياً وإصابة 100 آخرين، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 57 كادراً صحياً، وإصابة 100 آخرين".

وأكد أنه وقع "جرّاء الحرب، خروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".

وأضاف القدرة: "المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة إسعاف وأخرجها من الخدمة".

وأشار القدرة إلى أن "الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات لم تشاهدها من قبل، منها حروق شديدة وإذابة للجلد على أجساد الجرحى"، لافتاً إلى أنه "يصعب التعامل معها".

ودعا متحدث الوزارة المؤسسات الدولية إلى "الكشف عن طبيعة السلاح المستخدم (من إسرائيل في القصف) وإحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل".

الأمم المتحدة تدعو لمنع حدوث جرائم حرب

وفي السياق، طالب مقررو الأمم المتحدة، المحامين الذين يقدمون استشارات للجيش الإسرائيلي بالعمل على الحيلولة دون ارتكاب أفعال قد توصف بأنها جرائم حرب.

وأشار البيان إلى "شنّ إسرائيل غارات جوية مميتة على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين في قطاع غزة، وتدمير أو إلحاق الضرر بمنازل ومستشفيات وأسواق وأبنية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

ولفت البيان إلى أن إسرائيل شدّدت حصارها المفروض على قطاع غزة وقطعت عنه إمدادات الغذاء والماء والكهرباء.

وذكّر البيان الأممي المحامين الإسرائيليين بمسؤوليتهم المهنية في رفض الأذون القانونية للأفعال التي توصف بأنها جرائم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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