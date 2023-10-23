سياسة
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شاحنات المساعدات تتكدس في مصر وحماس تدعو لفتح ممر إنساني دائم
تضطر شاحنات المساعدة القادمة من مختلف دول العالم إلى قطاع غزة إلى الانتظار في مصر ريثما يُسمح لها بالمرور، بينما دعت حركة "حماس" الفلسطينية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة لتكثيف الجهود "لفتح ممر إنساني دائم"، لإدخالها القطاع.
شاحنات المساعدات تتكدس في مصر وحماس تدعو لفتح ممر إنساني دائم
قافلة شاحنات إغاثية تدخل غزة من معبر رفح / صورة: AA
23 أكتوبر 2023

على مدار الأيام الماضية هبط عديد من الطائرات التي تحمل شحنات مساعدات في مطار العريش بشمال سيناء المصرية، إذ يهرع العاملون لتفريغ المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة المحاصر والمعرض للقصف اليومي منذ أسبوعين.

وتحمل الشاحنات القادمة من بلدان عدة مساعدات إنسانية تضم أغذية وأدوية، إذ جرى نقلها إلى شاحنات تتوجه بعد ذلك إلى معبر رفح الحدودي الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً.

واضطرت شاحنات عديدة إلى الانتظار أياماً أمام المعبر أو في مدينة العريش قبل أن يُفتح معبر رفح السبت لأول مرة بعد 15 يوماً من الحصار الكامل وقطع الماء والغذاء والكهرباء عن القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.

ويشير عمال في مجال الإغاثة إلى أن التأخير سينعكس على إبطاء إرسال مزيد من الشحنات حتى عبور المساعدات المكدسة في العريش ورفح.

ووصف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث عبر حسابه على منصة إكس المساعدات التي تُسلّم إلى غزة بأنها "بصيص أمل صغير"، وأكد أن سكان القطاع "يحتاجون إلى مزيد ومزيد".

"ممر إنساني دائم"

من جهتها دعت حركة حماس الاثنين الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة لتكثيف الجهود "لفتح ممر إنساني دائم"، لإدخال الوقود والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.

وقالت حماس في بيان: "ندعو دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة والأطراف المعنية كافة إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني عاجل، لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية".

وأضافت أن ذلك يأتي "تجنباً لكارثة إنسانية وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الصهيونية ورفضاً لسياسات الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية".

وعن القافلتين اللتين دخلتا غزة، قالت حماس: "إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لا يغطي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا في ظل العدوان الهمجي والحصار المتواصل".

وبدأ مساء الأحد دخول شاحنات محملة بمواد إغاثية تضم 14 شاحنة عبر مصر إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن دخلت السبت القافلة الأولى، وكانت تضم 20 شاحنة.

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينياً، بينهم 2055 طفلاً و1119 سيدة، وأصابت 15273 شخصاً، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

بينما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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