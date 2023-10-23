سياسة
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بعد تضرّره جراء القصف.. المطبخ الخيري للهلال الأحمر التركي يستأنف عمله بغزة
استأنف المطبخ الخيري التابع للهلال الأحمر التركي بغزة تقديم وجبات ساخنة للأهالي  بعد إصلاح أضرار لحقت به جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه تُقدّم وجبات ساخنة لـ500 عائلة يومياً.
بعد تضرّره جراء القصف.. المطبخ الخيري للهلال الأحمر التركي يستأنف عمله بغزة
الهلال الأحمر التركي يواصل اتصالاته من أجل إدخال مساعدات إنسانية للقطاع من خلال معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة / صورة: AA
23 أكتوبر 2023

استأنف المطبخ الخيري التابع للهلال الأحمر التركي في غزة تقديم وجبات ساخنة للأهالي، بعد إصلاح أضرار لحقت به جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأفاد بيان صادر عن الهلال الأحمر التركي، الاثنين، أنه جرى إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطبخ الخيري، بشكل جزئي.

وذكر أن الهلال الأحمر التركي يواصل جهوده الإغاثية عبر طواقمه المحلية ومتطوّعيه في غزة، إذ وصلت الموارد إلى حدّ النفاد.

ولفت البيان إلى تسليم مواد غذائية جرى تأمينها من داخل قطاع غزة للأهالي المتضررين من الهجمات الإسرائيلية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أشار إلى استئناف المطبخ الخيري التابع للهلال الأحمر التركي عمله، بعد إصلاحه جزئياً، إذ تقدّم وجبات ساخنة لـ500 عائلة يومياً.

وأكّد البيان أن الهلال الأحمر التركي يواصل اتصالاته من أجل إدخال مساعدات إنسانية للقطاع من خلال معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر التركي سيرسل مساعدات طبية طارئة ومولدات للمنطقة بطائرات مرسلة من تركيا إلى مصر.

وأكّد أن الهلال الأحمر التركي سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدنيين في غزة من خلال المساعدات الإنسانية التي تُنقل إلى مصر والمواد التي ستُؤمن من المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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