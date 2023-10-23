قال نائب مدير عام وكالة تاس الروسية ميخائيل غوسمان، إن "بعض الدول مثل تركيا وروسيا تتعرض لهجوم إعلامي".

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال مؤتمر اتحاد وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادي (OANA) الذي تستضيفه وكالة الأناضول في مقرها بإسطنبول.

وأوضح أنهم ناقشوا في المؤتمر كيفية حماية الجمهور والمشتركين من الهجمات الإعلامية والتضليل الإعلامي.

وأشار إلى أنهم يواجهون العديد من الأخبار المزيّفة التي تركز على السياسة والاقتصاد كل يوم، مضيفاً القول: "نشعر جميعاً وكأننا في حرب إعلامية، وتتعرض بعض الدول مثل تركيا وروسيا لهجوم إعلامي".

وأضاف: "لقد تغيّر العالم بشكل كبير، وبعد وقت قريب لن يعود كما كان مرة أخرى، واجبنا هو إمكانية نقل الحقائق كما هي".

وشدّد على أن الشيء الوحيد الذي يمكن وضعه لمجابهة الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة هو "الحقيقة".

ولفت النظر إلى كثير من الناس على أنهم "ضحايا" التضليل الإعلامي.

وتابع: "يجب أن نجهز أنفسنا ضد المعلومات المزيّفة والمضللة ونحاربها".