سياسة
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العدد بازدياد.. أكثر من 19 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل
تسبب التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل بالمنطقة الحدودية بنزوح أكثر من 19 ألف لبناني، وذلك غداة شن حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن العدد مرشّح للزيادة.
العدد بازدياد.. أكثر من 19 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل
نازحون لبنانيون في إحدى المدارس بمدينة "صور" بعد اشتباكات إسرائيل و"حزب الله" / صورة: AA
23 أكتوبر 2023

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، بأن أكثر من 19 ألف شخص في لبنان نزحوا من أماكنهم جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوردت المنظمة في تقرير أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19646 شخصاً "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

وأشارت المنظمة إلى ازدياد في عدد النازحين يومياً منذ بدء التصعيد في لبنان غداة شن حركة حماس لهجوم غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال متحدث إقليمي باسم المنظمة محمّد علي أبو النجا لوكالة الصحافة الفرنسية: "نتوقع ارتفاعاً في الأعداد" في حال استمرار الوضع أو التصعيد أكثر في المنطقة الحدودية.

والتحق معظم النازحين، وفق أبو النجا، بأفراد من عائلاتهم بينما لجأ آخرون إلى ثلاث مدارس تحولت إلى مراكز إيواء في مدينة صور الجنوبية.

وتشهد المنطقة الحدودية منذ أسبوعين تبادلاً للقصف وخصوصاً بين حزب الله وإسرائيل، كما نفذ مقاتلون فلسطينيون عمليات تسلل عدة باتجاه إسرائيل.

وأسفر التصعيد عن مقتل 40 شخصاً في الجانب اللبناني، أغلبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة إلى سبعة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين، بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء. بينما قُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.

وحذر أبو النجا من أنه "على وقع التدهور الاقتصادي والارتفاع الكبير في معدلات الفقر (...) في لبنان، قد يزيد النزوح من الضغط على موارد المجتمعات المضيفة".

وقال إن "القطاع الصحي يواجه نقصاً قاسياً في الموارد بينها الأدوية (...)، فضلاً عن الأطباء والممرضين الذين غادروا البلاد جراء الأزمة الاقتصادية"، مضيفاً "في هذا السياق، إن الاستجابة للنزوح الواسع (...) قد تربك نظاماً صحياً هشاً أساساً".

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأحد أن حكومته تعمل على وضع "خطة طوارئ (...) من باب الحيطة" في حال ازداد الوضع سوءاً، وإن كان أشار إلى اتصالات دولية وعربية ومحلية للعمل على "منع تمدد الحرب" في غزة إلى لبنان.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينياً، بينهم 2055 طفلاً و1119 سيدة، وأصابت 15273 شخصاً، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

على حين قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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