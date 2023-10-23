سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التركي يوقّع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو"
وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأحيل إلى البرلمان عقب توقيعه من الرئيس.
الرئيس التركي يوقّع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو"
صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون في ليتوانيا. / صورة: AA Archive
23 أكتوبر 2023

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في منشور على منصة إكس، "وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُرسل إلى البرلمان".

من جانبه، رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الاثنين، بتوقيع الرئيس التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (الناتو).

وقال كريسترسون في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نرحب بتوقيع الرئيس أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وإحالته إلى البرلمان التركي".

وتابع: "ستبدأ الآن إجراءات البرلمان، نتطلع بشوق إلى أن نصبح عضوا في الناتو".

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us