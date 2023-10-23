وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في منشور على منصة إكس، "وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُرسل إلى البرلمان".

من جانبه، رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الاثنين، بتوقيع الرئيس التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (الناتو).

وقال كريسترسون في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نرحب بتوقيع الرئيس أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وإحالته إلى البرلمان التركي".

وتابع: "ستبدأ الآن إجراءات البرلمان، نتطلع بشوق إلى أن نصبح عضوا في الناتو".

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.​​​​​​​