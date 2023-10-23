سياسة
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وزير الخارجية التركي يصل إلى طهران لحضور اجتماع بشأن جنوب القوقاز
وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الإيرانية طهران لحضور منصة اجتماع التعاون الإقليمي لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز. وأكد فيدان أن بلاده تقف إلى جانب حل المشكلات الإقليمية من خلال الحوار لضمان السلام الدائم.
وزير الخارجية التركي يصل إلى طهران لحضور اجتماع بشأن جنوب القوقاز
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في منصة اجتماع التعاون الإقليمي لإحلال السلام والاستقرار الدائمين جنوب القوقاز بطهران. / صورة: AA
23 أكتوبر 2023

وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لحضور منصة اجتماع التعاون الإقليمي لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد ذكر أن تركيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا والمضيفة إيران، حضرت الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد فيدان، في كلمة خلال الاجتماع بحسب ما نشرته وزارة الخارجية التركية عبر حسابها في موقع إكس أن بلاده "تقف إلى جانب حل المشكلات الإقليمية من خلال الحوار لضمان السلام الدائم".

وأشارت الخارجية إلى أن المنصة هدفها "إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

ولفتت إلى أن فيدان أكد خلال الاجتماع أن "هذا التشكيل مهم أيضاً من حيث الإظهار للمجتمع الدولي أن دول المنطقة قادرة على حل مشكلاتها بنفسها".

وأعرب فيدان عن سروره لإزالة العوائق التي تعترض التعاون والصداقة في المنطقة، مؤكداً أن الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين يمر عبر اتفاق سلام شامل يوقع بين أذربيجان وأرمينيا.

وعُقد الاجتماع الأول لمنصة التعاون الإقليمي بصيغة 3+3، الذي أُطلق بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز، بموسكو في 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، على مستوى نواب وزير الخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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