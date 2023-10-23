أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده بذلت مساعي دولية لمكافحة المعلومات المضللة منذ بداية الأزمة الفلسطينية الحالية في غزة.

وقال ألطون في بيان، خلال كلمة بافتتاح مؤتمر اتحاد وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادي (OANA) بنسخته الـ51: "منذ بداية أزمة غزة، دوّلت دائرتنا (دائرة الاتصال) الجهود لمواجهة المعلومات المضللة خلال هذا الصراع".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب والصراعات. ونحن ملتزمون إنقاذ الحقيقة من الخيال والاستفزازات والتلاعبات والتكهنات".

وذكر أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن 74% من حسابات تويتر (إكس) الموثقة نشرت معلومات مضللة في الأيام الأولى للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني".

وأشار إلى أن الأمر ذاته لوحظ في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا، وتابع: "قد يستمر هذا الوضع في الظهور في الصراعات المستقبلية في أجزاء مختلفة من العالم".

ولفت إلى أن المركز التركي لمكافحة التضليل يلعب دوراً بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة، في إطار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا من أجل منع أن تصبح حروب المعلومات جبهة جديدة في هذا الصراع".

وأردف: "إذا كان في إنهاء التوترات والعداوات أمل، فإن أولئك الذين يحاربون المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة يلعبون دوراً مهماً في ذلك".

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينياً، بينهم 2055 طفلاً و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصاً، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.