سياسة
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الرئيس الإيراني يلتقي فيدان.. والأخير يجتمع بنظيره الأرميني في طهران
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التقى الوزير هاكان فيدان، بينما اجتمع الأخير مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، على هامش اجتماع منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز في طهران.
الرئيس الإيراني يلتقي فيدان.. والأخير يجتمع بنظيره الأرميني في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طهران / صورة: AA 
23 أكتوبر 2023

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة طهران.

وذكرت الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس، أن فيدان حاضر في طهران للمشاركة في الاجتماع الثاني لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز.

ولفتت إلى أن فيدان التقى الرئيس الإيراني في العاصمة طهران من دون تقديم تفاصيل حول ما تناوله لقاء الجانبين.

فيدان يلتقي نظيره الأرميني

كما اجتمع الوزير فيدان، بنظيره الأرميني أرارات ميرزويان، في طهران، على هامش الاجتماع.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان لها نشرته أيضاً في منصة إكس، بأن فيدان التقى ميرزويان في طهران، من دون ذكر تفاصيل أكثر حول فحوى اللقاء.

ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز بصيغة 3+3 منصة أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

وعقدت المنصة التي تضم تركيا وإيران وروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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