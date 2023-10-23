عقد طاقم طبي تركي مؤلف من 20 خبيراً اجتماعاً مع وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، من أجل تنسيق جهود تقديم المساعدات الطبية لغزة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في بيان على منصة إكس، الاثنين، إن وزير الصحة المصري استقبل الطاقم التركي الذي توجه إلى مصر من أجل تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار قوجه إلى أنّ الاجتماع بحث التعاون بين تركيا ومصر بخصوص غزة، إذ أجرى الطاقم التركي مشاورات مع الجانب المصري "وخاصة في مسألة الأطفال التي تولي لها تركيا أهمية كبيرة".

وأشار إلى أنّ مصر "بدأت عملية تعاون مع تركيا في مسألة غزة، واختارتها على دول ومؤسسات دولية لأسباب عديدة".

وقال وزير الصحة التركي: "وزير الصحة خالد عبد الغفار اختار العمل معنا بعد المتابعة الحثيثة التي بدرت منا باسم بلدنا".

وأضاف: "رحبت كثيراً بالخبر الذي جاءني عبر زملائي من السيد الوزير بأنه سيوجه في أقرب وقت دعوة رسمية لي لزيارة مصر، ثمة الكثير لنفعله من أجل غزة ومن أجل بلدنا".

وأمس الأحد وصلت طائرة رئاسية تركية إلى مصر محملة بمساعدات طبية لقطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.