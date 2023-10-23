أعلنت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، الاثنين، استشهاد "معتقل إداري" داخل السجون الإسرائيلية.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك "نؤكد نبأ استشهاد المعتقل الإداري عمر دراغمة (58 عاماً) من طوباس في سجون الاحتلال".

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وذكر البيان أن "دراغمة حضر اليوم جلسة محاكمته وهو بصحة جيدة وفقاً لمحاميه"، موضحاً أنه "معتقل منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

واعتبرت المؤسستان أن "استشهاد أي أسير في ظل العدوان الشامل على شعبنا والإبادة بحق شعبنا في غزة، هو بمثابة عملية اغتيال" وحمّلتا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وجاء في البيان أن دراغمة "جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وكذلك نجله حمزة، وهو أسير سابق، ومتزوج وأب لأربعة من الأبناء (ثلاثة أبناء وابنة)".

وتابع البيان: "رواية الاحتلال كانت وستبقى موضع شك (...) ومن هنا فإننا نعتبر أن استشهاد أي أسير في ظل العدوان الشامل على شعبنا والإبادة بحق شعبنا في غزة، هو بمثابة عملية اغتيال له".

ويشير البيان إلى رواية مصلحة السجون الإسرائيلية والتي أعلنت في بيان "تعرض معتقل من سجن مجدو لوعكة صحية حيث تم نقله إلى عيادة السجن التي أجرت له فحوصات، وأثناء تقديم العلاج له تم استدعاء سيارة إسعاف للعلاج المكثف التي وصلت إلى المكان وحددت وفاته".

وبذلك يرتفع عدد "شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 238، فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 11 شهيداً منهم" وفق البيان.

من جانبها، وصفت حركة "حماس" دراغمة بأنه "قيادي في الحركة" وحملت إسرائيل "مسؤولية اغتياله" وفق بيان للحركة.

وأضافت أن دراغمة "ارتقى في عملية اغتيال جبانة، يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية إن "ما حدث مع القيادي دراغمة هو اغتيال وإعدام عن سبق إصرار" وحمّلت إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وأوضحت في بيان: "جاء الإعلان عن استشهاد الأسير القيادي عمر دراغمة الذي اعتقل مؤخرا، ليكشف عن مدى الوحشية التي يتعرض لها الأسرى أثناء الاعتقال والتعذيب".

​​​​​​​ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري، اعتقلت إسرائيل حتى الاثنين 1215 فلسطينياً من مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق نادي الأسير.

ووفق هيئة الأسرى ونادي الأسير فإن عدد الأسرى في سجون إسرائيل يتجاوز 6 آلاف، بينهم نحو 50 أسيرة، وأكثر من 1600 معتقل إداري.