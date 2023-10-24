أفرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين عن محتجزتين إسرائيليتين "لدواعٍ إنسانية ومرضية قاهرة".

وقالت "القسام" في بيان مقتضَب: "أطلقنا عبر وساطة مصرية وقطرية سراح المحتجزتين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، علماً بأن العدوّ رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما".

وأضاف البيان: "قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانية ومرضية قاهرة، رغم ارتكاب الاحتلال أكثر من 8 خروقات للإجراءات التي اتُّفق مع الوسطاء على التزامها خلال اليوم لإتمام عملية التسليم".

وأوضح بيان "القسام" أن "العدو لا يزال يهمل ملفّ أسراه"، على حد قوله.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية مساء الاثنين، بأن "الجهود المصرية نجحت في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة".

وأضافت أن "السيدتين وصلتا إلى معبر رفح البري بعد الإفراج عنهما نتيجة للجهود المصرية المكثفة".

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "أُطلقَ اليوم (الاثنين) سراح نوريت (79 عاماً) ويوخفد (85 عاماً) من أيدي منظمة حماس".

وتابع: "بعد تسليمهما لقوات الجيش الإسرائيلي، تشقَّان طريقهما في هذا الوقت إلى مركز طبي في إسرائيل نُظِمّ وأُعِدَّ خصوصاً لاستقبالهما، وسيكون أفراد عائلتيهما في انتظارهما هناك".

وشكر مكتب نتنياهو "مصر على المساعدة، والصليب الأحمر على دوره المهم منقذاً للحياة".

وتُعَدّ هذه الخطوة الثانية من حركة حماس في أقلّ من أسبوع، إذ أفرجت الجمعة لأول مرة عن محتجزتين أمريكيتين "لدواعٍ إنسانية"، بين نحو 200 أسير ومحتجَز من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى احتُجزوا في غزة بعد هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.