سياسة
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هجمات بمسيّرات مجهولة تستهدف قواعد أمريكية في سوريا
شنَّت طائرات مسيّرة مجهولة، الاثنين، هجمات متزامنة على قواعد تضم قوات أمريكية في شمال شرقي سوريا، وواقعة تحت احتلال تنظيم PKK/YPG الإرهابي، مما أسفر عن خسائر مادية لم يقدَّر حجمها بعد.
هجمات بمسيّرات مجهولة تستهدف قواعد أمريكية في سوريا
هجمات بمسيّرات مجهولة تستهدف قواعد أمريكية في سوريا. / صورة: Reuters Archive
24 أكتوبر 2023

تعرضت قواعد تضم قوات أمريكية في شرقي وشمال شرقي سوريا، الاثنين، لهجمات متزامنة في مناطق تحت سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي .

وقالت مصادر محلية إنّ حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور وقواعد للجيش الأمريكي في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة تعرضت لهجمات متزامنة بأسلحة أرض-أرض.

وفي وقت سابق الاثنين تعرضت قاعدة أمريكية في منطقة المالكية بمحافظة الحسكة الواقعة تحت احتلال تنظيم PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا لهجوم عبر طائرة مسيّرة مسلحة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية في القاعدة التابعة للقوات الأمريكية.

ولم يصدر حتى مساء الاثنين أي بيان رسمي من الجانب الأمريكي حول الهجوم.

وصباح الاثنين تعرّضت قاعدة في منطقة التنف جنوب سوريا تضم قوات أمريكية لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة مسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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