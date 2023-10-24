تعرضت قواعد تضم قوات أمريكية في شرقي وشمال شرقي سوريا، الاثنين، لهجمات متزامنة في مناطق تحت سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي .

وقالت مصادر محلية إنّ حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور وقواعد للجيش الأمريكي في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة تعرضت لهجمات متزامنة بأسلحة أرض-أرض.

وفي وقت سابق الاثنين تعرضت قاعدة أمريكية في منطقة المالكية بمحافظة الحسكة الواقعة تحت احتلال تنظيم PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا لهجوم عبر طائرة مسيّرة مسلحة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية في القاعدة التابعة للقوات الأمريكية.

ولم يصدر حتى مساء الاثنين أي بيان رسمي من الجانب الأمريكي حول الهجوم.

وصباح الاثنين تعرّضت قاعدة في منطقة التنف جنوب سوريا تضم قوات أمريكية لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة مسلحة.