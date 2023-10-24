شنَّت قوات من الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات على عدة قرى ومناطق بالضفة الغربية، فجر الثلاثاء، واشتبكت مع الأهالي واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي الحارة الغربية من بلدة برقة شمال غربي نابلس، وسط إطلاق نار كثيف وعمليات تمشيط في المنطقة، حسب وفا.

كما اقتحمت قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بلدة جبع قرب جنين شمالي الضفة الغربية وداهمت عدداً من المنازل وحاصرت منزلاً.

ومساء الاثنين اقتحمت القوات بلدة يعبد جنوب غرب جنين، فيما اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة وقرية العرقة في محافظة جنين.

مواجهات بالرصاص الحي

وفي سياق متصل اندلعت مواجهات بين المواطنين والجيش الإسرائيلي في قرية جلبون، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المنازل في الحي الغربي.

كما اندلعت مواجهات في محيط معسكر الجلمة المقام فوق أراضي القرية، وبالقرب من الجدار في قرية العرقة غرب المدينة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات، حسب وفا.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في يده خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية مساء الاثنين، نُقِل على إثرها إلى المستشفى، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.

وقد نجا فلسطيني من مردة شمال غرب سلفيت بعد أن أطلق أحد المستوطنين الرصاص الحي على سيارته قرب جسر أبو آدم القريب من مستوطنة بركان المقامة على أراضي سلفيت.

وأكد يوسف ديرية سائق إسعاف عقربا لوفا أن "مستوطناً مسلحاً اعترض بمركبته سيارة إسعاف في أثناء عودتها من مدينة نابلس، ومنعها من المرور باتجاه بلدة حوارة".

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي صحفياً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وقد جرى الإفراج عنه في وقت لاحق بعد احتجازه لعدة ساعات، حسب وفا.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن إسرائيل اعتقلت ما يزيد على 50 فلسطينياً في الضفة الغربية في يوم، بينهم قيادات من حركة حماس، ليرتفع عدد المعتقلين في الضفة إلى 1265 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح النادي في بيان أن "الاعتقالات توزعت في كل محافظات الضفة، ومن بين المعتقلين القيادي في حركة حماس المقعد عدنان حمارشة، والناشط الحقوقي عمر عساف".

استشهاد قيادي بحماس في السجون الإسرائيلية

على جانب آخر أعلنت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، الاثنين، استشهاد "معتقل إداري" داخل السجون الإسرائيلية.

وأكدت المؤسستان في بيان مشترك نبأ استشهاد المعتقل الإداري عمر دراغمة (58 عاماً) من طوباس في سجون الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء في الأسْر منذ عام 1967إلى 238، منهم 11 شهيداً يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

وقالت الهيئة ونادي الأسير إنّ الاحتلال اعتقل دراغمة إلى جانب نجله حمزة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أي من بين المواطنين الذين جرى اعتقالهم بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهُر، وكذلك نجله حمزة، وهو أسير سابق ومتزوج وأب لأربعة من الأبناء (ثلاثة أبناء وابنة).

ولليوم الثامن عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد، بالإضافة إلى 4741 فلسطينياً استُشهدوا منذ بداية العدوان، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. وأسرَت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.