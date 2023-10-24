كشف جوش بول، السياسي الأمريكي رفيع المستوى الذي استقال من منصبه بوزارة الخارجية الأسبوع الماضي احتجاجاً على الدعم الأمريكي لإسرائيل، أن الطلبات الإسرائيلية للحصول على الذخائر من أمريكا بدأت الوصول على الفور منذ بدء عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أنّه ألحّ على إجراء مناقشة حول الأمر، "لكن إلحاحي قوبل بالصمت".

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يتحدث جوش بول عن تفاصيل كثيرة متعلقة بطريقة تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالسلاح والحرب.

وقال بول، وهو مدير سابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية: "لأكثر من عقد من الزمان، عملت في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن عمليات نقل الأسلحة والمساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية. في ذلك الوقت شاركت في عديد من المناقشات المعقدة والصعبة أخلاقياً حول الأسلحة التي يجب إرسالها وإلى أين".

وأضاف: "لكن ما لم أشاهده حتى هذا الشهر كان عملية النقل المعقَّدة والصعبة أخلاقياً في غياب أي نقاش".

وأشار إلى أن الفرضية الأساسية للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل كانت منذ اتفاقيات أوسلو هي "الأمن مقابل السلام"، وهي الفكرة القائلة إنه إذا استطاعت إسرائيل تحقيق الأمان من خلال توفير ما قيمته مليارات الدولارات من عمليات نقل الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة كل عام، فإنها ستفعل ذلك، بالمقابل يمكنها بسهولة تقديم التنازلات التي تسمح بنشوء دولة فلسطينية".

وقال إن "السجلات تُظهِر أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تقُد إسرائيل إلى السلام، بل ساهمت في الضفة الغربية بنمو البنية الأساسية الاستيطانية التي أصبحت اليوم تقلّص على نحو متزايد إقامة دولة فلسطينية، فيما تسببت الغارات في قطاع غزة المكتظّ بالسكان في إحداث صدمات جماعية وخسائر بشرية، ولم تساهم بأي شيء في تعزيز أمن إسرائيل".

ولفت إلى أنّه شعر "بالرعب" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عندما شنّت حماس عمليتها ضد إسرائيل "سواء بسبب الرعب الذي أصاب الناس أو لأنني كنت أعرف ما قد يأتي بعد ذلك".

الأسلحة التي قدمتها أمريكا لم تقد إسرائيل إلى السلام، بل ساهمت في الضفة الغربية بنمو البنية الأساسية الاستيطانية، بينما في قطاع غزة المكتظ بالسكان تسببت الغارات في إحداث صدمات جماعية وخسائر بشرية - جوش بول - مدير سابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية

وأوضح بول في مقاله أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن سجل البلاد الذي شهد أكثر من 6 اشتباكات كبرى في السنوات الـ15 الماضية يشير إلى أن آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في هذه العملية".

وقال إن "الطلبات الإسرائيلية للحصول على الذخائر بدأت تصل على الفور، ومن ضمن ما طلبته مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن تطبيقها على الصراع الحالي".

وأضاف أن "الطلبات الإسرائيلية كانت تستدعي الاهتمام الذي نُولِيه لأي صفقة أسلحة كبيرة. لقد سعيت جاهداً للحثّ على إجراء مناقشة صريحة بشأنها، لكن إلحاحي قوبل بالصمت، وسار الأمر في اتجاه واضح هو التحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات إسرائيل".

وأشار بول إلى مفارقات وازدواجية بالمعايير لدى الكونغرس الأمريكي قائلاً إن "الكونغرس الذي كان منع سابقاً مبيعات الأسلحة لأنظمة أخرى ذات سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، بات يضغط علينا الآن للمضيّ قُدُماً لتلبية مطالب إسرائيل".

وقال إن "فكرة عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن قط مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، ومن المفترض أن البيت الأبيض في عهد بايدن عزز الحماية الأمريكية للحؤول دون وقوع مثل هذه الأحداث، ووضع لسياسة نقل الأسلحة التقليدية الجديدة معياراً مفاده أنه لن يُسمَح بعمليات النقل إذا كان متوقَّعاً أن تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان".

والأسبوع الماضي أعلن بول استقالته من الخارجية الأميركية احتجاجاً على نهج إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة. وأوضح جوش بول على موقع "لينكد إن" أن استقالته جاءت بسبب "الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدتنا الفتاكة المستمرة لاسرائيل".