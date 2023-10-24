سياسة
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أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً.. الشيكل الإسرائيلي يواصل تراجعه أمام الدولار
سجّل الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً، إذ بلغ سعر صرفه 4.07 أمام الدولار الأمريكي رغم إبقاء بنك إسرائيل سعر الفائدة بلا تغيير، وسط ترجيحات باستمرار التدهور لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على غزة، حسب وكالة بلومبرغ.
أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً.. الشيكل الإسرائيلي يواصل تراجعه أمام الدولار
أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما.. الشيكل الإسرائيلي يواصل تدهوره / صورة: Reuters Archive
24 أكتوبر 2023

واصل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تدهوره مسجّلاً أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار الأمريكي، مع تراجعه للجلسة الثانية عشرة على التوالي في ختام جلسة الاثنين، بفعل تطورات الحرب على غزة.

ورجّح تحليل أجرته وكالة أنباء بلومبرغ الدولية الثلاثاء، استمرار تراجعات الشيكل لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواصلت العملة والسندات الإسرائيلية انخفاضاتها رغم إبقاء بنك إسرائيل سعر الفائدة بلا تغيير، مع قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بشكل أكبر.

وفي جلسة الثلاثاء الصباحية بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 4.07 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2014.

وكان سعر صرف الدولار بلغ 3.84 شيكل، عشيَّة اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذَتها المقاومة الفلسطينية في القطاع ضد إسرائيل.

وانخفضت السندات الدولارية لأجل عشر سنوات لليوم الثامن على التوالي في إسرائيل، في حين ارتفعت مقايضات العجز الائتماني إلى أعلى مستوى في عام 2018.

وانخفض مؤشر الأسهم القياسي للشركات الكبرى TA-35 إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5300 فلسطيني، وأصابت أكثر من 18 ألف شخص، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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