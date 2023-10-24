سياسة
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ارتفع العدد إلى 30.. حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جنوبي لبنان
ارتفعت حصيلة عناصر حزب الله اللبناني الذين قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي إلى 30 عنصراً مع استمرار الاشتباكات بين التنظيم والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
ارتفع العدد إلى 30.. حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جنوبي لبنان
جانب من الاشتباكات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية التي تصاعدت منذ بدء عملية طوفان الأقصى. / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

أعلن حزب الله في لبنان، الثلاثاء، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال حزب الله في بيان له: "تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسين نزها (‎مرتضى الحسيني) من بلدة النبي عثمان في البقاع، الذي ارتقى في أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكان حزب الله أعلن فجر الثلاثاء مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة عناصر حزب الله الذين قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي إلى 30 عنصراً خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق مراسل الأناضول.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الاثنين/الثلاثاء مهاجمة "خلية" جرى تحديدها في مزارع شبعا جنوب لبنان، "كانت تحاول إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ أكثر من أسبوعين تبادلاً متقطعاً لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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