سياسة
2 دقيقة قراءة
آخرهم محمد عماد.. استشهاد 20 صحفياً منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة
استُشهد الصحفي الفلسطيني محمد عماد لبد، جرّاء قصف إسرائيلي قرب منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 20.
آخرهم محمد عماد.. استشهاد 20 صحفياً منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة
استشهاد 20 صحفياً في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. / صورة: Reuters
24 أكتوبر 2023

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 20 صحفياً.

واستُشهد مساء أمس الاثنين الصحفي محمد عماد لبد بقصف قرب منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استشهاد الصحفيين الفلسطينيين رشدي السراج وخليل أبو عاذرة اللذين استُشهدا في غارات شنّها الاحتلال على القطاع.

وأشارت النقابة إلى انقطاع الاتصال مع الصحفيَّين نضال الوحيدي من قناة النجاح، والمصور هيثم عبد الواحد من وكالة عين ميديا. وفي اليوم التالي أبلغت عائلة الصحفي الوحيدي وسائل الإعلام أن ابنها معتقل لدى الجيش الإسرائيلي.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us