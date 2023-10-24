أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استشهاد 6 من موظفيها في قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة إلى 35 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان نعي صادر عن الوكالة عبر حسابها في منصة إكس مساء الاثنين.

وعلى صعيد النازحين أوضح بيان الوكالة أن ما يقرب من 600 ألف نازح داخلياً يقيمون في 150 من مؤسسات تابعة لأونروا، تضرر منها 40 مرفقاً حتى الآن.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم.

ومنعت إسرائيل عن سكان قطاع غزة إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.