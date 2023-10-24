سياسة
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بمشاركة 3 آلاف جندي.. مناورات تركية-أذربيجانية في باكو وقره باغ
تشهد المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني في إقليم قراه باغ وإقليم نخجوان مناورات عسكرية مشتركة بين الجيش التركي والأذربيجاني، في الوقت الذي تنفذ فيه القوى الأمنية التركية مناورات مشتركة مع نظيرتها في جمهورية شمال قبرص التركية.
بمشاركة 3 آلاف جندي.. مناورات تركية-أذربيجانية في باكو وقره باغ
جانب من مناورات الجيش الأذربيجاني والتركي في أذربيجان. / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

يواصل الجيش التركي والأذربيجاني، الاثنين، تنفيذ مناورات "مصطفى كمال أتاتورك 2023" العسكرية المشتركة في أذربيجان، تشمل إجراء مهام مختلفة، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتُجرى المناورات بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، إذ حضرها كل من وزراء الدفاع التركي يشار غولر، والأذربيجاني ذاكر حسنوف، والطاجيكي شيرالي ميزون.

وتضمنت تدريبات اليوم الثاني تدمير أهداف تمثيلية للعدوّ بإصابات مباشرة، وتحييد مجموعة تخريبية في عمق منطقة العمليات، وإنقاذ رهائن.

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، انطلاق المناورات في العاصمة باكو ونخجوان والمناطق الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأشار البيان إلى مشاركة 3 آلاف عسكري ونحو 130 دبابة ومدرعة و100 مدفع و20 مقاتلة ومروحية في المناورات.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المناورات التي ستستمر حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هو تعزيز التفاعل والتنسيق بين جيشَي البلدين.

وفي سياق منفصل نفّذت قوات أمنية تركية ونظيرتها في جمهورية شمال قبرص التركية مناورات الشهيد جانير غونيالي المشتركة المتعلقة بالبحث والإنقاذ شرقي المتوسط.

وحسب الإعلان الصحفي الذي قدمه قائد القوات الأمنية التركية اللواء عثمان آيتاش في مقر القيادة بجمهورية شمال قبرص التركية، الثلاثاء، جرت المناورات تحت اسم "سباق مع الزمن" وشملت المجال الجوي والمياه الإقليمية والبر الرئيسي لجمهورية قبرص التركية.

وتهدف المناورات، حسب آيتاش، إلى زيادة تنسيق وتطوير العمل بين عناصر البحث والإنقاذ، واختبار التعاون بين تركيا وقبرص التركية بخصوص عمليات المساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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