سياسة
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ألطون يدعو "التعاون الإسلامي" إلى مكافحة التضليل الإعلامي بشأن ما يحدث بغزة
بعث رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، رسالة إلى وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، دعاهم فيها إلى التضامن مع القضية الفلسطينية، وبذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة التضليل الإعلامي بشأن الهجمات العشوائية على غزة.
ألطون يدعو "التعاون الإسلامي" إلى مكافحة التضليل الإعلامي بشأن ما يحدث بغزة
ألطون يدعو "التعاون الإسلامي" إلى مكافحة التضليل الإعلامي بشأن ما يحدث بغزة / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

دعا رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، الثلاثاء، وزراء الإعلام بدول "منظمة التعاون الإسلامي" إلى التضامن مع فلسطين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها ألطون، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، إلى وزراء إعلام الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن الاعتداءات وحملات التضليل ضد فلسطين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد ألطون إدانة تركيا الهجوم الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ودعوتها إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.

وأوضح: "لا يمكن للعالم أن يتجاهل المأساة الإنسانية التي تشهدها فلسطين، إن جهودنا المشتركة لها أهمية كبيرة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية".

وأضاف: "في هذه الفترة حيث الحقائق غير واضحة والمعلومات المضللة واسعة الانتشار تضلل الرأي العام، ندعو وزراء الإعلام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى زيادة جهودنا المشتركة لمكافحة التضليل فيما يتعلق بالهجمات العشوائية ضد الفلسطينيين".

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستُشهد خلالها 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقوداً تحت الأنقاض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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