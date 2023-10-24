أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن عدم وجود ضمانات أمنية حال دون إيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرقي المتوسط ريك برينان، خلال مؤتمر صحفي.

وكشف أن قافلتي شاحنات الإغاثة اللتين دخلتا من معبر رفح إلى غزة يومي السبت والأحد، كانتا تضمنان أدوات طبية أساسية وضرورية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيصالها إلى مستشفيات شمال غزة بسبب عدم وجود ضمانات أمنية.

ولفت إلى أن أكبر وأهم المراكز الصحية في غزة، مثل مستشفى الشفاء والمستشفى التركي الذي يقدم خدمات رئيسية لمرضى السرطان، ما زالت تنتظر الإمدادات الطبية من منظمة الصحة العالمية.

وطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل عاجل من أجل إيصال المساعدات الطبية إلى المنطقة بشكل آمن.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستُشهد خلالها 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقوداً تحت الأنقاض، وففاً لآخر بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة

وخلال الفترة ذاتها قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أُسر ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب حماس في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.