تسببت الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة بتدمير آلاف المباني كلياً أو جزيئاً.

وأصبحت جميع المرافق والمنشآت في القطاع على مسافة واحدة من الصواريخ الإسرائيلية، إذ هدمت حتى الجمعة الماضية، نحو 5600 وحدة سكنية دمرت تماماً، بينما تجاوز عدد الوحدات المدمرة بصورة شبه كلية 9000 وحدة، إضافة إلى 121 ألف وحدة تضررت جزئياً.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تضررت 160 مدرسة، 19 منها خرجت كلياً عن الخدمة خلال الحرب الحالية، والرقم يتجه نحو الصعود.

وأفادت وزارة الصحة في غزة“خروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة ونخشى خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود“.

وقصفت إسرائيل محيط مستشفى غزة الأوروبي، إذ تعرض لأضرار جزئية جعلته غير قادر على أداء مهامه بصورة طبيعية، وهو الذي أقيم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

كما قصفت إسرائيل ساحة مستشفى المعمداني في حي الزيتون (جنوبي قطاع غزة)، وراح ضحيته 471 شهيداً وفق وزارة الصحة بغزة.

فيما تضرر ما مجموعه 40 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فضلاً عن نزوح نحو 420 ألف شخص إلى 93 ملجأ تابعاً لها في مناطق الشرق وخان يونس ورفح.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على 170 مرفقاً صحياً في القطاع، معظمها تتبع "أونروا" ومؤسسات صحية ممولة من جهات دولية.

ولم تسلم دور العبادة من القصف الإسرائيلي الذي طال كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس وأسفر عن مقتل 19 مسيحياً.

كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية، الاثنين، مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.