قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجتمع الدولي لا يؤدي واجبه كما ينبغي حيال الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها أردوغان بمناسبة يوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، والذكرى الثامنة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أنه "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشهد غزة مجازر استهدفت المناطق المدنية ودور العبادة والمستشفيات والمدارس، وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وأعرب عن أسفه إزاء عدم مواجهة المجتمع الدولي للهجمات غير القانونية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين.

وقال: "نحن نرى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدلاً من وقف إراقة الدماء، وإقرار وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، يعمل على زيادة تعميق الأزمة بموقفه أحادي الجانب".

وذكر أنه من غير الممكن لنظام (دولي) يبقى متفرجاً على العقاب الجماعي لسكان غزة أن يكون أملاً للإنسانية ويضمن السلام والاستقرار العالميين.

وتابع أردوغان: "تحرر مجلس الأمن من تسلط عدد محدود من البلدان وجعله أكثر ديمقراطية وفاعلية، تطلع مشترك ومحق للمجتمع الدولي".

وذكّر أردوغان بالحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة، وأكد أنه من خلال مفهوم "العالم أكبر من خمسة"، ستواصل تركيا المساهمة في العمل الذي يتعين القيام به من أجل إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.