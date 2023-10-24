سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: المجازر المُرتكبة في غزة وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطاع غزة يشهد مجازر استهدفت الأحياء السكنية ودور العبادة والمستشفيات والمدارس، إذ وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية، داعياً المجتمع الدولي للقيام بواجبه حيال هجمات إسرائيل على القطاع والعمل على وقف إراقة الدماء.
أردوغان: المجازر المُرتكبة في غزة وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية
 الرئيس التركي قال إن مجلس الأمن يعمل على تعميق الأزمة بموقفه الأحادي بدلاً من وقف إراقة الدماء   / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجتمع الدولي لا يؤدي واجبه كما ينبغي حيال الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها أردوغان بمناسبة يوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، والذكرى الثامنة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أنه "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشهد غزة مجازر استهدفت المناطق المدنية ودور العبادة والمستشفيات والمدارس، وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وأعرب عن أسفه إزاء عدم مواجهة المجتمع الدولي للهجمات غير القانونية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين.

وقال: "نحن نرى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدلاً من وقف إراقة الدماء، وإقرار وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، يعمل على زيادة تعميق الأزمة بموقفه أحادي الجانب".

وذكر أنه من غير الممكن لنظام (دولي) يبقى متفرجاً على العقاب الجماعي لسكان غزة أن يكون أملاً للإنسانية ويضمن السلام والاستقرار العالميين.

وتابع أردوغان: "تحرر مجلس الأمن من تسلط عدد محدود من البلدان وجعله أكثر ديمقراطية وفاعلية، تطلع مشترك ومحق للمجتمع الدولي".

وذكّر أردوغان بالحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة، وأكد أنه من خلال مفهوم "العالم أكبر من خمسة"، ستواصل تركيا المساهمة في العمل الذي يتعين القيام به من أجل إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us