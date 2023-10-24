تقدم عمران حسين، النائب عن حزب العمال البريطاني المعارض، بسؤال في البرلمان لوزير خارجية بلاده جيمس كليفرلي قائلاً: "كم ألفاً من الفلسطينيين الأبرياء يجب أن يُقتل من أجل أن تدين الحكومة هذه الوحشية والمجزرة (في غزة)؟".

كان الوزير كليفرلي، أدلى الثلاثاء، بتصريحات في البرلمان بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأجاب عن أسئلة النواب.

وبعد كلمة كليفرلي، تحدث النائب حسين عن الغارات الجوية العشوائية والحصار الشامل على الغذاء والماء والمستلزمات الطبية في غزة، مشيراً إلى أنها تسببت في مقتل آلاف النساء والرجال الفلسطينيين الأبرياء، بالإضافة إلى أكثر من 1000 طفل.

ووصف النائب حسين ما يحدث في غزة بأنه "يتجاوز الكارثة الإنسانية"، لافتاً إلى أن دماء الأبرياء ما زالت تراق في شوارع غزة.

وأضاف: "لا يزال الجيش الإسرائيلي يدمر المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمخابز ومرافق المياه والمنازل، لذلك لدي سؤال بسيط للغاية لوزير الخارجية (كليفرلي): كم ألفاً من الفلسطينيين الأبرياء يجب أن يُقتل من أجل أن تدين الحكومة هذه الوحشية والمجزرة (في غزة)؟".

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستُشهد خلالها 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقوداً تحت الأنقاض.