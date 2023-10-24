أعلن البرلمان التركي أن وفداً من لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان التابعة له، بدأ العمل من أجل زيارة قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والتعبير عن تضامن تركيا مع الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيسة اللجنة دريا يانيق، الثلاثاء، بخصوص التطورات في قطاع غزة.

وأوضحت يانيق أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والتجمعات السكنية والأسواق والمدارس ودور العبادة متواصلة ومكثفة ضد قطاع غزة منذ 18 يوماً.

وأضافت أن تركيا تعارض دائماً الهجمات على المدنيين بغض النظر عن الأسباب والجهات، وأن سلامة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين والرهائن من الجانبين من "أولوياتها الرئيسية".

وذكرت أن تركيا تواصل جهودها في مجال السياسة والدبلوماسية والمساعدات الإنسانية على أعلى مستوى منذ اليوم الأول، لوقف المأساة التي ظهرت نتيجة الهجمات الإسرائيلية الوحشية.

وأكّدت أن العمل من أجل ترتيب زيارة إلى القطاع قد بدأ فعلياً، فضلاً عن مواصلة الاتصالات مع البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية وبخاصة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من أجل المساهمة في إرساء الأمن والاستقرار.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مُسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقوداً تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.