سياسة
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انطلاق المناورات العسكرية السنوية بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية
شاركت تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة التركية في المناورات العسكرية السنوية التي انطلقت اليوم بجمهورية شمال قبرص التركية، بين البلدين، بهدف تطوير قدرات عناصر الجيش ورفع مستوى جهوزيته.
انطلاق المناورات العسكرية السنوية بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية
انطلاق المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركيةً / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

انطلقت في جمهورية شمال قبرص التركية، الثلاثاء، المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في نسختها التاسعة عشرة.

وتشارك في المناورات تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة التركية، البحرية والجوية والبرية وقوات الدرك.

وتأتي المناورات العسكرية المشتركة بالتزامن مع ظروف خاصة تعيشها منطقة شرق البحر المتوسط.

وتضمنت المناورات التدرب على عمليات البحث والإنقاذ في البر والبحر.

وتهدف المناورات إلى تطوير قدرات عناصر الجيش ورفع مستوى جهوزية القوات المسلحة في هذا المجال، ومن المقرر أن تستمر حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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