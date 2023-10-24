انطلقت في جمهورية شمال قبرص التركية، الثلاثاء، المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في نسختها التاسعة عشرة.

وتشارك في المناورات تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة التركية، البحرية والجوية والبرية وقوات الدرك.

وتأتي المناورات العسكرية المشتركة بالتزامن مع ظروف خاصة تعيشها منطقة شرق البحر المتوسط.

وتضمنت المناورات التدرب على عمليات البحث والإنقاذ في البر والبحر.

وتهدف المناورات إلى تطوير قدرات عناصر الجيش ورفع مستوى جهوزية القوات المسلحة في هذا المجال، ومن المقرر أن تستمر حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.