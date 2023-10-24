استُشهد الأسير الفلسطيني عرفات ياسر حمدان (25 عاماً) في سجن "عوفر" الإسرائيلي، حسب ما أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير.

وينحدر حمدان من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حمدان في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن حملات الاعتقال الأخيرة في الضفة.

وحمدان هو الشهيد الثاني في السجون الإسرائيلية، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من الشهر الجاري.

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان، إنه "كما هو الحال مع أي حدث من هذا النوع، سيجري فحص الظروف والملابسات".

وأضافت أن حمدان "شعر بتوعك وجرى نقله إلى عيادة السجن لإجراء الفحوصات حيث أقر طبيب السجن وفاته".

يأتي ذلك غداة استشهاد القيادي في حركة حماس، عمر دراغمة (58 عاماً)، بسجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله في أعقاب عملية طوفان الأقصى، وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له في المعتقل، ووصفت حركة حماس ما جرى ضده بـ"عملية الاغتيال".

إجراءات مشددة

في السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية تفرض تشديدات كبيرة وعقوبات بحق الأسرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الهيئة أن "إجراءات وعقوبات تفرضها إسرائيل بحق الأسرى كنوع من الانتقام والتعذيب منذ بداية حرب 7 أكتوبر".

وأضافت أن إسرائيل "سحبت جميع الأجهزة الكهربائية من تلفاز وبلاطات تسخين الأكل وأباريق تسخين المياه، وقطعت التيار الكهربائي عن الأقسام من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء".

وأشارت إلى أن "الخروج للفورة (الفسحة) تقلص لعشرين دقيقة فقط وفي بعض الأحيان يجري حرمانهم منها بشكل كامل، كما جرى إتلاف جميع الأدوات الرياضية، وقطع الماء الساخن عن الأقسام مما يضطر الأسرى إلى الاستحمام بماء بارد".

ووفق الهيئة، فقد أغلقت السلطات الإسرائيلية المطبخ، وباتت توفر "وجبتين متواضعتين فقط"، إلى جانب ممارستها تفتيشاً دورياً ويومياً للغرف.

وأشارت إلى أن سلطات السجون "تضع 9 أسرى في كل غرفه بدل 5، كما كان متبعاً في السابق، كما تعمل على تحويل بعض الأسرى المنتهية محكوميتهم إلى الاعتقال الإداري (دون حكم).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينياً، بينهم 2055 طفلاً و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصاً، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.