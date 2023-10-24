سياسة
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أردوغان وبوتين يبحثان الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والأزمة الإنسانية في غزة
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تصاعدت حدّته، والأزمة الإنسانية في المنطقة، مشيراً إلى تعمق الوحشية تجاه الأراضي الفلسطينية وتزايد الوفيات بين المدنيين مع مرور الوقت.
أردوغان وبوتين يبحثان الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والأزمة الإنسانية في غزة
"قصف غير مقبول".. أردوغان وبوتين يبحثان مسار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تصاعدت حدّته، والأزمة الإنسانية في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، حسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أردوغان، خلال الاتصال، إلى تعمق الوحشية تجاه الأراضي الفلسطينية وتزايد الوفيات بين المدنيين مع مرور الوقت.

وبيّن أن صمت الدول الغربية نقل الأزمة الإنسانية في غزة إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه.

وشدّد على أن تركيا ستواصل بذل كل جهد لضمان الهدوء في المنطقة.​​​​​​​

بدورها، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، إن أردوغان وبوتين بحثا "الأزمة الناشبة في الشرق الأوسط" في إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء تزايد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وازدياد سوء الأوضاع الإنسانية.

الزعيمان أكدا أن تعرض المناطق السكنية، والمنشآت الدينية والاجتماعية للقصف "غير مقبول"، حسب البيان.

الاتصال الهاتفي تخلله كذلك بحث الجانبين "الجهود الروسية في مجلس الأمن الدولي حول مستجدات فلسطين، والخطوات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها تركيا لوقف نزيف الدماء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون أي عوائق".

وجاء في البيان: "جرى تأكيد أن مواقف روسيا وتركيا متطابقة عملياً وتركز على تنفيذ صيغة الدولتين المعروفة، والتي تنص على إنشاء فلسطين مستقلة تتعايش مع إسرائيل بسلام وأمن".

وعلى صعيد آخر، تطرق الزعيمان إلى مجالات التعاون الأخرى القائمة بين تركيا وروسيا على مبدأ "المصالح المتبادلة".

وفي الختام، هنأ بوتين أردوغان بقرب حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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