قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي قتل، مساء الثلاثاء، 8 مسلحين فلسطينيين على شاطئ مستوطنة زيكيم بعدما تسللوا من قطاع غزة.

فيما أفاد الجيش، في بيان مقتضب، بأن "جنود البحرية هاجموا خلية إرهابية حاولت التسلل عبر البحر إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة زيكيم".

وتابع أن "الطائرات المقاتلة هاجمت المنشأة العسكرية التي خرج منها الإرهابيون" دون توضيح.

وناشدت قيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش) سكان مستوطنتي زيكيم وكرميا في منطقة غلاف غزة "الدخول فوراً إلى المباني، وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعدم الخروج حتى إشعار آخر"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

الصحيفة قالت إنه "جرى تنفيذ عملية التسلل من الجو والبحر، وتجري عمليات تمشيط واسعة النطاق".

على الجانب الآخر، قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، في بيان: "تمكنت بفضل الله تعالى قوةٌ من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام من التسلل بحراً والإبرار (النزول) على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان المحتلة".

وتابعت: "تدور الآن اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال في تلك المنطقة".

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة"، أطلقت حماس من غزة عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقوداً تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.