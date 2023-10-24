سياسة
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تعادل قوة "قنبلة هيروشيما".. إسرائيل قصفت غزة بأكثر من 12 ألف طن متفجرات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات، بما يساوي قوة القنبلة الذرية التي أُلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.
تعادل قوة "قنبلة هيروشيما".. إسرائيل قصفت غزة بأكثر من 12 ألف طن متفجرات
حكومة غزة: الاحتلال قصف القطاع بأكثر من 12 ألف طن متفجرات / صورة: AA
24 أكتوبر 2023

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الثلاثاء، إن "الاحتلال قصف قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكر في بيان، أن مفعول هذه المتفجرات "يساوي قوة القنبلة التي أُلقيت على هيروشيما".

‏وأسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، في 8 و9 أغسطس/آب 1945، أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، واحتوت القنابل على يورانيوم مخصب، وكان لها تأثير انفجار 13 ألف طن من مادة "تي إن تي".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "33 طناً من المتفجرات أُلقيت على كل كيلومتر مربع بالمتوسط في قطاع غزة منذ بداية العدوان".

وتبلغ مساحة غزة نحو 365 كيلومتراً مربعاً، ويعيش في القطاع حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وهم يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستُشهد خلالها 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقوداً تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أُسر ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب حماس في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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