سياسة
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صحيفة نقلاً عن وزير إسرائيلي: نتنياهو يجب أن لا يظل في منصبه بعد الحرب
اعتبر وزير إسرائيلي أنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستمرار بمنصبه عقب التصعيد الأخير مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، مضيفاً أن الوزراء في حكومته يخشون "إظهار وجوههم علانية ويخافون من الغضب العام"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".
صحيفة نقلاً عن وزير إسرائيلي: نتنياهو يجب أن لا يظل في منصبه بعد الحرب
مصيره على المحك.. نتنياهو مهدد بترك الحكومة بعد الحرب   / صورة: يدعوت أحرنوت
24 أكتوبر 2023

قال وزير إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد الحرب مع حركة "حماس".

وأضاف الوزير الذي لم تسمه الصحيفة، مساء الثلاثاء، أن "وزراء (حزب) الليكود (بقيادة نتنياهو) يتحدثون في غرف مغلقة عن حقيقة أن رئيس الوزراء لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد الحرب وأن الحكومة بتركيبتها الحالية لن تتمكن من البقاء".

ووفقاً للوزير: "حتى اليوم يخشى الوزراء إظهار وجوههم علانية ويخافون من الغضب العام، بما في ذلك من أعضاء الليكود وأنصار نتنياهو".

ويقود نتنياهو منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي، وصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".

ويواجه نتنياهو تراجعاً كبيراً في شعبيته بعد اندلاع الحرب في غزة، وامتناعه عن إعلان مسؤوليته عن الهجوم المفاجئ لـ "حماس"، رغم إعلان وزراء وقادة الأجهزة الأمنية أن المسؤولية على الهجوم تقع على عاتقهم.

والاثنين، أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، أن 66% من شعبها يطالبون نتنياهو، بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.

وحول الاستطلاع، قالت "يديعوت أحرونوت": "تبين أن 75% من الجمهور اليهودي يحمّل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأضافت: "أجاب 66% من الإسرائيليين بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18% أجابوا بلا"، دون أن تورد مواقف باقي العينة المشمولة بالاستطلاع الذي أجراه معهد "أغام" (خاص) لصالح الصحيفة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة"، أطلقت حماس من غزة عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولليوم الثامن عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفةً آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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