شارك عشرات المحتجين، الثلاثاء، في وقفة أمام سفارة فرنسا في تونس العاصمة، تنديداً بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التضامنية" إلى إسرائيل.

وهذه الوقفة نظمتها تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، وهي ائتلاف من جمعيات ومنظمات وأحزاب، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها وحربها على قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات أبرزها: "الشهيد ترك وصية لا بديل عن البندقية"، و"الشعب يريد تجريم التطبيع (مع إسرائيل)".

وطالبوا بطرد السفيرة الفرنسية في تونس آن جيجين، ونددوا بزيارة ماكرون إلى تل أبيب الثلاثاء، واتهموا باريس بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقال وائل نوار عضو حركة "قاوم" وتنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين" إن التنسيقية تخوض يومياً تحركات احتجاجية؛ "تضامناً مع الشعب الفلسطيني وانتصاراً للمقاومة الفلسطينية".

نوار ندد باستمرار "سياسة التواطؤ الفرنسي مع العدوان"، داعياً إلى "طرد سفير هذه الدولة الاستعمارية المعادية لشعوبنا"، على حد قوله.

نشطاء مغاربة ينددون بدعم فرنسا لإسرائيل

كما نظم نشطاء مغاربة، الثلاثاء، وقفات احتجاجية بعدة مدن، تنديداً بما أسموه "دعم فرنسا لإسرائيل والصمت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".

ونظم عشرات المغاربة وقفة أمام السفارة الفرنسية بالرباط، للتنديد بإجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، "زيارة تضامن" إلى إسرائيل.

وردد المحتجون في الوقفة التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب (غير حكومية)، شعارات ترفض "الدعم الغربي لإسرائيل بخاصة من فرنسا، مقابل الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خصوصاً في غزة".

وانتقد المحتجون، من خلال عدة لافتات "إقدام الحكومة الفرنسية على قرار حظر التظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتجريمها".

وقال عبد الحميد أمين عضو الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، إن "الوقفة تهدف إلى التنديد بدعم باريس لإسرائيل وبما تقترفه من تجريم للتضامن مع فلسطين".

ونظمت الشبكة وقفات مماثلة أمام القنصليات الفرنسية بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس (شمال) وأكادير (وسط)، حمل فيها المحتجون الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات منددة بما يجري في قطاع غزة.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقود تحت الأنقاض.