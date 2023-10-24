قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا، "إن أي عملية برية تجعل من قطاع غزة قطعة أرض غير مأهولة، ستؤدي إلى اندلاع صراعات أكبر" في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة تزامناً مع اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد جليك أنه من غير الممكن تحقيق السلام في المنطقة "في ظل تجاهل الاحتلال".

وفي سياق متصل، أوضح جليك أن إسطنبول ستستضيف السبت المقبل مسيرة ضخمة بمشاركة الرئيس أردوغان، تضامناً مع فلسطين ولتأكيد "رفض الحصار غير الإنساني" لغزة.

وحذّر جليك من إطلاق إسرائيل عملية برية في غزة، مبيناً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة تتسبب باندلاع صراعات أكبر في المنطقة، فضلاً عن عواقبها على الصعيد الإنساني أيضاً".

وأضاف أنه "يجب عدم التقليل من هول الهجمات الجوية الحالية على القطاع عند الحديث عن عواقب عملية برية محتملة".

وجدد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية تأكيد دعم تركيا لحل الدولتين.

جليك حذّر أيضاً من تعميق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مبيناً أن ذلك "يتساوى مع رفض الدبلوماسية، وتجاهل مساعي الحل السياسي، ورفض وقف إطلاق النار وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية". وذكر أن مثل هذه التصرفات "تليق بشبكة إجرام لا بدولة".

ودعا إلى إعلان فوري لوقف إطلاق النار، وضمان هذا الإعلان، وإفراج الأطراف عن الرهائن المدنيين المحتجزين لديها وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

وفي معرض ردّه على سؤال حول عدم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركيا خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، قال جليك إن عدم زيارة وزير الخارجية الأمريكي خلال جولته الإقليمية "مركز ثقل في المنطقة مثل تركيا، يظهر مدى نقص النشاط الدبلوماسي الذي يمارسه ومدى افتقار هذا النشاط إلى الرؤية".

وأكد أن بلينكن لو زار تركيا لسمع دعوات (من المسؤولين الأتراك) إلى الدبلوماسية وتهيئة أجواء السلام، مردفاً: "لكن يبدو أنهم لا يريدون سماع هذا".

ووصف جليك زيارة بلينكن إلى المنطقة بأنها "جس نبض لتأمين قبول أطروحات أحادية الجانب أو اختبار مدى إمكانية ذلك".

وتابع: "عند النظر (إلى الزيارة) من هذه الناحية أيضاً، لا يبدو أنها كانت ناجحة".

وتعليقاً على تصريح بلينكن بزيارته إسرائيل بصفته "يهودياً"، قال جليك إن بلاده "ترغب في أن يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في القدس ضمن أجواء من السلام".

ولليوم الـ18 على التوالي، شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارات جوية مكثفة على غزة، وقتل إجمالاً 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصاب 16297 شخصاً، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.