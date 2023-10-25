يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 18، مخلفاً ما يناهز 5791 شهيداً، منهم 2360 طفلاً و1292 سيدة، وفق ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء. فيما تواصل إسرائيل التلويح بهجومها البري على القطاع، دون مؤشرات على قرب تنفيذه.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتأخير هذا الهجوم البري، بينما ترجع مصادر أمريكية هذا الضغط لشكوك الإدارة بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي لخوضه، بسبب ما يشهده من تخبط وغياب للرؤية فيما يخص الخطط العسكرية. وتأتي هذه التشكيكات في وقت، تستمر فيه أزمة الثقة بين حكومة نتنياهو والجيش.

تشكيكات وتخبطات

كشفت تقارير إعلامية، بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل تأخير هجومها البري على غزة. ونقلت هذه التقارير عن مسؤول في إدارة الرئيس بايدن، بأن واشنطن تأمل بكسب الوقت لصالح التدخلات الديبلوماسية، وإجراء مفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى مقابل السماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وتأتي هذه الأخبار، متزامنة مع إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سراح محتجزتين لديها لـ "أسباب إنسانية"، وفق ما أعلنت المقاومة الفلسطينية يوم الإثنين.

بالمقابل، أوضح مسؤولون أمريكيون، بأن المهلة الديبلوماسية ليست السبب الوحيد لتأخير الولايات المتحدة ضوءها الأخضر لهجوم بري إسرائيلي على غزة. بل، وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لشكوك أمريكية في قدرة إسرائيل على إنجاح أهدافها من ذلك الاجتياح البري.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة بايدن، في حديثهم مع الصحيفة الأمريكية، بأن واشنطن تشعر بالقلق من افتقار إسرائيل إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة، ومن أن القوات الإسرائيلية ليست مستعدة بعد لشن هجوم بري بخطة يمكن أن تنجح.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين، قولهم إن الإدارة تشعر بالقلق أيضًا من أن القوات الإسرائيلية ليس لديها حتى الآن مسار عسكري واضح لتحقيق هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثل في القضاء على حماس، كما أنهم لم يروا بعد خطة عمل قابلة للتحقيق.

كما أن القلق يتزايد في واشنطن، من أن يؤدي الهجوم البري في غزة إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين. وفي محادثة هاتفية جمعت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بنظيره الأمريكي لويد أوسنت، يوم الإثنين، شدد الأخير على "أهمية حماية المدنيين" وإجراء الغزو البري "وفقاً لقانون الحرب".

وأردف المسؤولون الأمريكيون، بأنه يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستحاول تحقيق أهدافها باستخدام ضربات جوية مقترنة بعمليات برية تقودها قوات خاصة، أم عبر اجتياح بري واسع باستخدام الدبابات. وشدد المتحدثون على أن كلا التكتيكين سيؤديان إلى خسائر فادحة، لكن العملية البرية قد تكون أكثر دموية بالنسبة للقوات والمدنيين.

وعلى الأرض، بعثت الولايات المتحدة ضباطها من أجل تقديم المشورة لنظرائهم الإسرائيليين، ومن بينهم اللفتنانت جنرال جيمس جلين، النائب السابق لقائد قوة مهام العمليات الخاصة الأمريكية المشاركة في معركة الرقة ضد تنظيم داعش الإرهابي. وحسب تقارير إعلامية، فإن هذه المهمة الاستشارية تأتي مع تزايد الشكوك بين كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول قدرة الجيش الإسرائيلي على إطلاق ومواصلة اجتياح بري لغزة.

بحثاً عن ضوء أخضر أمريكي

وكشفت تقارير إعلامية، أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى موافقة أمريكية لخوض الهجوم البري، ذلك في إطار التعاون الدفاعي الذي يجمع تل أبيب بواشنطن، والدعم العسكري الذي قدمته هذه الأخيرة للإسرائيليين منذ هجوم المقاومة في الـ 7 من أكتوبر الجاري.

وفي السياق نفسه، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع بأن: "نتنياهو يعمل بدوام كامل مع الأمريكيين (...) ربما يعلم أن حياته السياسية قد انتهت، وسيكون من الأفضل له أن يعد مأوى لنفسه من خلال جولات لإلقاء المحاضرات في أمريكا. إنه يفكر بالفعل في المستقبل".

ويواجه نتنياهو أزمة ثقة مع الجيش، وهو ما ظهر في الزيارات التفقدية التي قادها رئيس الحكومة لعدد من تشكيلات قواته العسكرية، حين هاجمه الجنود محمِّلين إياه مسؤولية هجوم حماس المباغت.

وفي تقرير لها، كشفتصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن أن نتنياهو غاضب من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية اليوم تجد صعوبة في التوصل إلى قرارات بشأن التدخل البري في غزة. وأضافت الصحيفة أن أزمة الثقة بين الجيش ورئيس الحكومة تشكل ضرراً آخر لما تسببت فيه عملية "طوفان الأقصى" داخل إسرائيل، ما يجعل من الصعب للغاية التركيز على الحرب واتخاذ القرارات.