سياسة
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البنتاغون: 13 هجوماً بالمسيرات والصواريخ استهدفت قواتنا في العراق وسوريا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها في العراق وسوريا تعرضت لـ13 هجوماً منفصلاً أدّت إلى إصابة 25 عسكرياً أمريكياً في ظل استمرار التوتر الأمني في فلسطين.
البنتاغون: 13 هجوماً بالمسيرات والصواريخ استهدفت قواتنا في العراق وسوريا
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك ريدر الجماعات التي نفّذَت الهجمات بالتبعية لإيران / صورة: AA
25 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تَعرُّض قواتها وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، لـ13 هجوماً، 10 منها في العراق و3 في سوريا، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وقال ريدر: "نُفذت 10 هجمات على الأقلّ في العراق و3 في سوريا بالمسيرات المسلحة والصواريخ على قواتنا وقوات التحالف في الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر/تشرين الأول".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلاً عن القيادة المركزية الأمريكية، أن نحو 25 عسكرياً أمريكياً أُصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

وأوضح ريدر أنهم يعرفون أن الجماعات التي نفذت الهجمات "مدعومة من النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني".

وأكّد أن الولايات المتحدة "مستعدة للرد على الهجمات باستخدام حقها المشروع في الدفاع عن مصالحها وعناصرها في المنطقة".

وفي رده على سؤال حول 3 صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه إسرائيل في 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أشار ريدر إلى أن مدى الصواريخ نحو ألفَي كيلومتر، وأنها كان من الممكن أن تصل إلى إسرائيل لو لم تسقطها السفينة الحربية "يو إس إس كارني".​​​​​​​

ومع بداية معركة "طوفان الأقصى" أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، وعززت أسراب طائراتها المقاتلة في المنطقة، وأرسلت ما يقرب من 2000 جندي أمريكي إلى إسرائيل وأتبعتهم بمجموعة من المستشارين العسكريين.

وهددت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة إيران وحزب الله من التدخل عسكرياً ضدّ إسرائيل التي تشنّ حرباً على قطاع غزة.

ولليوم التاسع عشر على التوالي تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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