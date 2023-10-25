شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، على أن إسرائيل والدول التي شجعتها تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، مطالباً بوقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع.

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، بثها تليفزيون فلسطين (حكومي).

وقال عباس إن ما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشا ركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة تعميق ممارستها العدوانية.

وتابع: "حذرنا مراراً من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ابتعدت عن السلم واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حلّ الدولتين".

وطالب الرئيس الفلسطيني بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممر آمن وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات، مجدداً رفضه "تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين، سواء غزة والضفة الغربية".

وأردف: "لن نقبل بمزيد من الحلول العسكرية والأمنية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة إلى حرب إقليمية أو عالمية".

كما طالب عباس نظيره الفرنسي وأطراف مجلس الأمن بوقف فوري لهذا العدوان، وعقد مؤتمر دولي للسلام والانتقال إلى الحلّ السياسي، وذلك بتنفيذ حلّ الدولتين وفق الشرعية الدولية الذي يُنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدّد كذلك على أن قطاع غزة جزء من الأرض المحتلة، رافضاً "أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع. وأكّد عباس تمسكه بالحلّ "السياسي الشامل" داعياً إلى تشكيل تحالف دولي لصنع السلام.

ماكرون ووساطة قطرية

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مقتل 30 فرنسياً بين قتلى العملية التي نفّذَتها حركة حماس في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكّد أن بلاده تعمل على إطلاق سراح الرهائن في غزة، لافتاً إلى التنسيق "مع شركائنا الإقليميين خصوصاً قطر".

وتابع: "يجب تنفيذ مبادرة للأمن والسلم تقوم على أسس ثلاثة: مكافحة المجموعات الإرهابية، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية".

وأشار ماكرون إلى أنه وجد نوعاً من القبول لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان وتأمين مرور القوافل والكهرباء ومرور القوافل الإنسانية إلى غزة.

وكشف أنه تحدث مع نتنياهو أيضاً عن "أهمية أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها ومنع أي تجاوزات من المستوطنين ضد الفلسطينيين وفرض عقاب على من يرتكب تجاوزات ضد المدنيين الأبرياء".​​​​​​

وسبقت زيارة ماكرون لرام الله "زيارة تضامن" لإسرائيل استمرت ساعات، دعا فيها إلى إقامة تحالف دولي لمحاربة ما سماه "المجموعات الإرهابية".

ولليوم التاسع عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.