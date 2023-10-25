استنكر وزراء عرب الثلاثاء، "تخاذل" المجتمع الدولي في إيقاف "الجرائم الإسرائيلية" في قطاع غزة، وطالبوا مجلس الأمن بالتحرك الجاد لوقف فوري لإطلاق النار .

جاء ذلك في كلمات وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والأردن، أيمن الصفدي، والجزائر، أحمد عطاف خلال جلسة بمجلس الأمن بنيويورك بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وفق مصادر رسمية.

وفي كلمة مصر، قال شكري: "يجب الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط".

كما طالب بـ"وقف جميع الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه"، وفق بيان للخارجية المصرية.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "ما نشهده من تخاذل المجتمع الدولي حتى الآن في إيقاف ما تفعله القوات الإسرائيلية من عقاب جماعي بحق سكان عزة ومحاولة تهجير قسري لن يقربنا من الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعاً".

وأكد أن "صمت مجلس الأمن أمر غير مقبول (..) آن الأوان أن يتحرك المجلس لإيقاف العملية العسكرية بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار ودخول المساعدات"، حسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في كلمته: "من يريد أن يدعم إسرائيل يدعم وقف الحرب والسلام العادل والشامل، من يريد أن يتحمل مسؤوليته نحو الفلسطينيين يدعم وقف قتلهم والسلام العادل والشامل (..)".

وأكد: "أي محاولة لترحيل الأزمة التي أوجدها الاحتلال، ويفاقمها الاحتلال، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال، إلى دول الجوار، هي تهديد لأمننا الوطني، سنتصدى له بكل طاقاتنا"، وفق بيان للخارجية الأردنية.

بدوره، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في كلمته، إنه "على المدى القريب العاجل، يُنتظر من مجلس الأمن فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ووقف القصف العشوائي وتهجير السكان"، حسب بيان للوزارة.

ولليوم الـ19 على التوالي، شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارات جوية مكثفة على غزة، وقتل إجمالاً 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصاب 16297 شخصاً، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة. وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت حماس ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب حماس في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.