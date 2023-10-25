كشفت صحيفة عبرية الثلاثاء، عن توجُّه لدى جهات في الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية مع نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وحسب صحيفة "كلكاليست" العبرية، فإن وزيرة الاستخبارات غيلا غامليئل تقود هذا التوجه، واكتُشف ذلك في وثيقة رسمية وصلت إلى الصحيفة، وهي وثيقة تدور حولها النقاشات بين الوزارات سرّاً، ولم يكن متوقعاً أن تصل إلى أيدي الجمهور، لكنها وصلت إلى حركة تُدعى "مقر الاستيطان - قطاع غزة"، تبذل جهوداً من أجل عودة الاستيطان في القطاع.

وتبحث الوثيقة خيارات ما بعد الحرب على غزة، ومن ضمنها إقامة مدينة خيام في سيناء، ودعم المهجَّرين بالمساعدات الإنسانية، ثم إقامة مدن لإسكانهم في شمال سيناء، وإقامة منطقة حصينة على امتداد الحدود لمنع المهجرين من العودة إلى غزة.

وتعارض الأمم المتحدة ودول عربية وإسلامية مخطط التهجير الإسرائيلي الذي بدأت تلوح معالمه منذ بدء عملية طوفان الأقصى، إذ دعت إسرائيل سكان شمال قطاع غزة إلى النزوح جنوباً، وأثارت عدة مرات قضية النزوح إلى سيناء، وهو أمر قالت مصر إنها ترفضه "بشدة".

إعدام الأسرى

في سياق آخر طالب وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإنشاء محكمة عسكرية خاصة "لفرض عقوبة الإعدام" على المشاركين بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غلاف قطاع غزة.

وقال في تغريدة على منصة إكس: "اتصلت هذا المساء بوزير العدل ياريف ليفين بهدف إنشاء محكمة عسكرية خاصة تطبق قانون جرائم النازيين وأعوانهم على حماس" على حد تعبيره.

وأضاف: "ستُفرَض أحكام الإعدام على المشاركين في الهجوم على دولة إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

كانت إسرائيل أعلنت أنها اعتقلت عشرات الفلسطينيين في البلدات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وفي أيام لاحقة خلال اشتباكات مع مسلحين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ولليوم الثامن عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.