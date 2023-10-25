ارتفعت، الأربعاء، حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 104 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينهم أسيران استُشهدا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بـ"استشهاد الطفل عيد نبيل قاسم مرعي (15 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على جنين (شمال) فجر اليوم" .

وأوضحت أنه باستشهاد مرعي "ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر الأربعاء إلى 6، بينهم 4 في جنين، وشهيد في قلقيلية (شمال)، وشهيد في قلنديا (شمالي القدس)"، فيما ارتفعت الحصيلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية إلى 104، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال شهود عيان للأناضول إنّ "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية وفتشت عدداً من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني".

وأفادت مصادر محلية بأن "شهداء جنين هم محمود الفايد، ومحمد أبو قطنة، ومحمد قدري صباح، وشهيد قلقيلية هو مزه صايل طه (19 عاماً)"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الصحة في بيان آخر: "وصول شهيد من قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله مصاباً برصاص الاحتلال في الرأس والصدر"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق ليل الثلاثاء/الأربعاء استشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق طولكرم قبل أسبوع.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "(وفا): "استُشهد الشاب خالد سلام فقهاء (19 عاماً) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع".

وأفادت الوكالة بأن "الشاب أُصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة عنبتا، وقد وُصفت إصابته بالحرجة، نُقل إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، حيث أعلن الليلة عن ارتقائه شهيداً".

وأعلنت كل من هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الثلاثاء استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، في ثاني حالة من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك وصلت إلى الأناضول نسخة منه: "استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان (25 عاماً) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله (بالضفة الغربية) في سجن عوفر (الإسرائيلي)"، المعتقل منذ "22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن حملات الاعتقال الأخيرة في الضفة"، وفقاً للبيان. ولم تتطرقا إلى ملابسات وفاة حمدان، فيما لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية حتى الساعة 16:40 ت.غ.

من جانبه أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت ما يزيد على 80 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم قيادات من حركة حماس، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 1350.

ويوجد في سجون إسرائيل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومعتقلون إداريون من دون توجيه اتهام إليهم. ومساء الاثنين أعلنت المؤسستان "استشهاد المعتقل الإداري عمر دراغمة من طوباس في سجون الاحتلال".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ولليوم التاسع عشر على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة.