سياسة
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لبنان.. "حزب الله"  ينعى 4 من عناصره وارتفاع الحصيلة إلى 42
أعلن حزب الله، الأربعاء، مقتل 4 من عناصره جنوبي لبنان، فيما تستمر الاشتباكات ما بين عناصره والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
لبنان.. "حزب الله"  ينعى 4 من عناصره وارتفاع الحصيلة إلى 42
جانب من جنازة أحد عناصر حزب الله الذين سقطوا في الاشتباكات ما بين إسرائيل والحزب / صورة: Reuters
25 أكتوبر 2023

أعلن حزب الله، الأربعاء، مقتل 4 من عناصره جنوبي لبنان، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود، ما رفع الحصيلة إلى 42 قتيلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعبر بيانات منفصلة، أعلن الحزب مقتل كل من كميل حسين سويدان من بلدة حانين، وحسين علي باجوق من بلدة عيتا الشعب وأحمد حسن عبود من بلدة دير عامص جنوب لبنان وذلك "أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

والثلاثاء، أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة مقتل 4 من عناصره جنوبي لبنان، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

وبينما لم تذكر بيانات حزب الله تفاصيل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة تل نحاس ـ كفر كلا في أقصى الجنوب اللبناني، كما استهدفت غارة جوية مقر جمعية أخضر بلا حدود في العمرة ـ الوزاني".

وحسب الوكالة "سُمع دوي انفجار قوي في منطقة دوحة عرمون - خلدة - الناعمة والجية، ولا معلومات بعد بشأنه".

وتتبع منظمة "أخضر بلا حدود" حزب الله وتنشط قرب الحدود الإسرائيلية في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وفقاً لمراسل الأناضول.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، إنه "جرى إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان نحو بلدة منارة دون وقوع إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي بالمدفعية نحو مصادر إطلاق النار".

كما "أغارت طائرة للجيش الإسرائيلي على خلية مسلحين تم رصدها داخل أراضي لبنان في منطقة جبل روس (مزارع شبعا) ودمر وسائل قتالية استخدمتها الخلية"، حسب الجيش.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان منها "مزارع شبعا".

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ أكثر من أسبوعين تبادلاً متقطعاً لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ولليوم الـ19 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على غزة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت أكثر من 18 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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