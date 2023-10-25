سياسة
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مقتل 8 عسكريين سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على ريف درعا
استهدفت هجمات جوية إسرائيلية بنى تحتية عسكرية في سوريا، قال الجيش الإسرائيلي إنها "مواقع لإطلاق قذائف هاون وقاذفات مورتر تابعة لجيش النظام السوري"، وأسفرت الضربات عن مقتل 8 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين بجروح.
مقتل 8 عسكريين سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على ريف درعا
هجمات إسرائيلية على بنى تحتية عسكرية في سوريا / صورة: Reuters Archive
25 أكتوبر 2023

قُتل 8 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرون جراء هجوم إسرائيلي فجر الأربعاء، استهدف عدة نقاط بريف درعا.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة أنباء النظام السوري: “نحو الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوّياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا“.

وخلّف الهجوم 8 قتلى من العسكريين و7 مصابين آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، حسب المصدر.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ طائراته المقاتلة ضربة استهدفت البنية التحتية العسكرية وقاذفات مورتر تابعة لجيش النظام السوري، "ردّاً على إطلاق الصواريخ من سوريا" نحو الجولان المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضَب نشره على منصة إكس: "استكمالاً للتقرير الأولي حول تفعيل صفارات الإنذار في الجولان (المحتل)، رُصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سقطا في منطقة مفتوحة".

من جانبها أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن "مليشيات إيرانية في منطقة درعا هي من أطلق الصاروخين باتجاه الجولان.

ومنذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، تجري مناوشات وتبادل إطلاق صواريخ بين الجانبين الإسرائيلي والسوري.

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمّرت أحياء بكاملها في غزة، وقتلت 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسنّاً، وأصابت 16297 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" قُتل خلالها أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أُسر ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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