دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات قوية من أجل حماية العاملين في المجال الإعلامي والتوقف عن تجاهل الضحايا المدنيين.

وقال ألطون في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الأربعاء، إن 24 صحفياً فقدوا حياتهم، وأُصيب آخرون منذ بداية الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المراسلين يؤدون عملهم فقط وينقلون الأخبار من مواقعهم.

وأدان ألطون الاستهداف والقتل العشوائي للصحفيين وغيرهم من المدنيين في مناطق الاشتباكات، مؤكداً أن الصحفيين هم الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها رؤية وحشية الحرب.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن تجاهل الخسائر في صفوف المدنيين واتخاذ تدابير قوية من أجل حماية العاملين في مجال الإعلام.

وأعرب ألطون عن تعازيه لأسر الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق كثيرة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة.